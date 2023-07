L'Inter chiude il primo acquisto difensivo: Yann Bisseck arriva a Milano

L'Inter sta per ufficializzare il suo secondo acquisto in vista della prossima stagione, il giovane centrale di difesa tedesco Yann Bisseck, che si appresta a vestire la maglia nerazzurra dopo aver trascorso due stagioni di successo in Danimarca con la squadra dell'Aarhus. L'operazione rappresenta un importante passo avanti nella strategia di rafforzamento dell'Inter.

Secondo fonti vicine al club, i nerazzurri sarebbero disposti a pagare la clausola necessaria per garantirsi le prestazioni del talentuoso difensore nella prossima stagione. Nonostante la giovane età - Bisseck è del 2000 - il suo rendimento in campo ha destato l'interesse dell'Inter, che vede in lui un elemento di valore per potenziare il reparto difensivo.