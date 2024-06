Inter Club, al via la campagna tesseramenti 2024/25

“Dopo una stagione storica e indimenticabile, che ha cucito sulla maglia dell'Inter la Seconda Stella, oggi parte la campagna tesseramenti Inter Club 2024/25 che negli ultimi due anni ha segnato due record consecutivi di iscritti nella storia del Centro Coordinamento nerazzurro. Gli Inter Club permettono di condividere la passione per l'Inter e portano i colori nerazzurri in tutto il mondo, accogliendo i tifosi per renderli parte di una famiglia. Si riparte da 208.631 iscritti e 1051 club, sparsi in tutti e 5 i continenti, con un movimento che è sempre più internazionale, con ben 14 nuovi club aperti all’estero solo nell’ultima stagione.

Sentirsi partecipi di una passione comune a chilometri di distanza o vivere da vicinissimo le emozioni del campo. Essere socio permette di condividere momenti indimenticabili e di scegliere come vivere l'Inter con opportunità uniche: dagli eventi con i calciatori della Prima Squadra e le Legend, alla biglietteria dedicata con scontistiche e prelazioni per alcune sfide, le partite speciali, le attività riservate del giorno gara, i concorsi dedicati, sconti, promozioni e tanto altro.

Come da tradizione, i soci che si iscriveranno nella nuova stagione riceveranno il Welcome Kit (fino ad esaurimento scorte) che quest’anno sarà composto da zaino per i senior, zainetto con minipallone, braccialetti e lacci scarpe per i junior.

Be part of the family!”

(Comunicato Inter)