Inter, l'ex centrale Ivan Cordoba parla della situazione Skriniar: "Dovevano proteggerlo un po’ di più"

Sempre più al centro dell’attenzione, in casa Inter, il rinnovo del difensore Milan Skriniar, già molto vicino all’addio nell’ultima sessione di mercato.

Della sua situazione ha parlato l’ex centrale nerazzurro, Ramiro Cordoba, in un'intervista fatta da Tuttosport che riportiamo di seguito in breve parte:

"Può avere alti e bassi ma è un giocatore che ti dà sicurezza, che garantisce un rendimento alto e costante nel corso della stagione. Il contratto? In estate la società lo ha messo in una condizione non semplice, forse dovevano proteggerlo un po’ di più".

Alla domanda “In chi si rivede?”, ha risposto:



"Dico Skriniar per l’aggressività, per quella voglia di andare a prendere il pallone. Finché non prende il pallone non è contento. È una vocazione. Come l’attaccante muore per far gol, lui muore per recuperare il pallone. Anch’io ero così…".