Mercato Inter: Correa al Marsiglia, Sanchez fa ritorno a San Siro

Il calciomercato dell'Inter continua a sorprendere, infatti, dopo il probabile arrivo di Pavard, Joaquin Correa si appresta a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Francia. L'attaccante argentino è diretto al Marsiglia, grazie a un accordo di prestito dal valore di 2 milioni di euro, al quale si aggiunge un diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Questa clausola potrebbe persino trasformarsi in un obbligo, in base a determinate condizioni.

La scelta di Correa di abbracciare la sfida del Marsiglia apre la strada al ritorno di Alexis Sanchez a San Siro. Il talentuoso attaccante cileno dovrebbe tornare tra le fila dell'Inter, con un ingaggio ridimensionato, dopo essersi svincolato proprio dal club francese.