Inter e Napoli non si fanno male, il match finisce 1 a 1

L’anticipo di Serie A di sabato alle 18 regala subito grande emozioni, si sono infatti affrontate Napoli e Inter che hanno dato vita a un bellissimo match altamente equilibrato.

Partono forte i padroni di casa, al 6’ De Vrij colpisce Osimhen in mezzo all’area, Doveri concede il rigore dopo la chiamata del Var. Si presenta Insigne sul dischetto che non sbaglia e porta in vantaggio i suoi.

I neroazzurri non riescono subito a reagire ma al primo minuto del secondo tempo, Di Lorenzo sbaglia l'intervento su un cross di Lautaro, la palla arriva a Dzeko che grazie al rimpallo batte Ospina.

Domani nell'anticipo delle 12.30 toccherà al Milan provare a vincere per superare entrambe le compagini in classifica.