L’Inter Femminile batte la Sampdoria: emozioni (e goal) non sono mancati

La diciassettesima giornata del Campionato di serie A Femminile vede di fronte Inter e Sampdoria.

Ne esce fuori un match pirotecnico, condito da ben sette reti, che ha visto prevalere di misura le ragazze di Rita Guarino che hanno messo fine al periodo estremamente positivo delle liguri, vittoriose nelle due ultime occasioni. Ma Mister Cincotta può ritenersi soddisfatto per la prova delle sue giocatrici, che hanno lottato alla pari con una squadra di più alta classifica.

Parte bene l’Inter che dopo sei minuti segna con Csizar, dopo che la Samp perde una sanguinosa palla a centrocampo e permette a Bonetti di realizzare l'assist per l'ungherese.

Le nerazzurre provano a sfruttare il momento favorevole e raddoppiano al 27' con Marinelli, che mette in rete dopo un bello scambio con Simonetti.

La Sampdoria reagisce e trova il goal della motivazione con Fallico ma le nerazzurre, prima della fine della prima frazione di gioco, portano a tre le reti grazie a Karchouni.

Il secondo tempo sembrerebbe, nelle previsioni, una pura formalità, con la mera ricerca della gestione del risultato da parte delle padrone di casa, ma le genovesi ripartono con grande impeto, e la furia agonistica porta i suoi frutti dopo soli cinque minuti, quando Rincon inventa il pallonetto del 2 a 3. Passano altri quattro minuti e Martinez, appena entrata, buca Durante e permette alla Samp di arrivare al pareggio.

Ma non è ancora finita e le padrone di casa ritrovano il vantaggio al 64’ grazie ad una rete di testa di Marinelli, che raccoglie un cross di Landström.

La squadra di Guarino non si accontenta e continua a pressare per arrivare al punteggio della sicurezza, ma sarà la Samp ad avvicinarsi nuovamente al pareggio con Seghir.

L’elemento importante da sottolineare, più della classifica, sfugge dal commento calcistico e si tuffa nell’attualità.

L’arbitra della gara era infatti l’ucraina Kateryna Monzul, che intervistata da Sky Sport si è così espressa:

“È stato come tornare alla vita normale, dopo quello che ho visto e che ho provato in queste settimane, e per qualche momento posso dire di aver ritrovato dentro di me belle sensazioni. La mia fuga dal mio Paese? Abbiamo attraversato Ucraina, Moldavia, Romania, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania.

Non me lo aspettavo, ho trovato tante persone che volevano aiutarmi. Quando scappi da una situazione così fai fatica a ragionare normalmente, ma la grande famiglia degli arbitri mi è stata vicina, in tantissimi mi hanno scritto e sostenuto durante il viaggio fin qui. Questo è un momento terribile, i miei genitori sono rimasti a Kharkhiv, è pericoloso, per loro come tutti i miei amici, per le persone, i bambini. Una parte del mio cuore è rimasta lì con la gente ucraina".

TABELLINO DI INTER-SAMPDORIA (4-3)

Marcatrici: 6' Csiszàr (I), 27' e 64' Marinelli (I), 37' Fallico (S), 45' Karchouni (I) 50' Rincòn (S), 53' Martinez (S).

INTER: Durante, Sønstevold, Kathellen, Alborghetti (90' Merlo), Landström, Simonetti, Csiszàr (70' Brustia), Karchouni, Marinelli (71' Portales M.), Njoya Ajara (90' Polli), Bonetti (90' Pandini).

A disposizione: Gilardi, Santi, Regazzoli, Kristjánsdóttir.

Allenatore: Rita Guarino

SAMPDORIA: Tampieri, Auvinen, Spinelli, Wagner (60' Battelani), Conc (70' Seghir), Rincòn (78' Helmvall), Pisani, Tarenzi, Fallico, Giordano, Martinovic (46' Martinez).

A disposizione: Ortiz Caniza, Boglioni, Bargi, Bursi, Rizza.

Allenatore: Antonio Cincotta

Arbitro: Kateryna Monzul' (Ucraina)