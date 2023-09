Inter Primavera, Fiorentina sconfitta 3-1

Terzo risultato utile consecutivo per i nerazzurri di mister Chivu che al termine di un’ottima prestazione superano 3-1 la Fiorentina conquistando i tre punti.

Al “KONAMI Youth Development Centre” la formazione nerazzurra mette subito la partita sui binari giusti trovando il gol del vantaggio dopo soli 8 minuti con Quieto, bravo a ribadire in rete una corta respinta della difesa viola. Passano altri otto minuti e arriva il raddoppio: Sarr viene atterrato in area da Vannucchi e conquista un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta lo stesso Sarr che trasforma con freddezza. La “viola” si fa vedere al 21’ ma Kamate è provvidenziale a negare il gol a Sene con un grande intervento. La Fiorentina insiste intorno alla mezz’ora, ma l’Inter si difende con ordine mantengono il parziale chiudendo il primo tempo in vantaggio di due reti.

Nella ripresa i nerazzurri entrano in campo decisi a chiudere la partita e dopo cinque minuti sfiorano il gol prima con Sarr che da posizione defilata trova l'esterno della rete e poco dopo con Quieto. Il gol è nell’aria e arriva al 55’ con un tiro dalla distanza di Berenbruch. La squadra di mister Chivu è in pieno controllo della partita la reazione viola è tutta nel finale quando a tre minuti dallo scadere Sene riesce ad accorciare per il 3-1 definitivo.

Prestazione di carattere per i nerazzurri che torneranno in campo mercoledì 20 settembre alle 12 per l'esordio in Youth League contro la Real Sociedad.

IL TABELLINO

INTER - FIORENTINA 3-1

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo (82' Motta), Stante, Maye, Cocchi; Di Maggio (59' Guercio), Bovo (67' Zanchetta), Berenbruch; Kamate, Sarr (67' Spinaccè), Quieto (82' Diallo). A disposizione: Tommasi, Raimondi, Motta, Vedovati, Matjaz, Ricordi, Miconi, Diallo. Allenatore: Chivu.

FIORENTINA (3-4-2-1): Vannucchi; Baroncelli, Biagetti, Elia (46' Fortini); Vigiani (59' Vitolo), Harder (71' Spaggiari), Ievoli, Scuderi; Caprini (82' Rubino), Padilla (59' Braschi); Sene. A disposizione: Tognetti, Sadotti, Falconi, Maggini, Guidobaldi, Mignani. Allenatore: Galloppa.

ARBITRO: Sfira di Pordenone.

ASSISTENTI: Santarossa di Pordenone; Nigri di Trieste.

RETI: 8' Quieto, 16' rig. Sarr, 55' Berenbruch - 87' Sene.