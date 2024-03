Inter-Genoa | Ayroldi sarà fermato per uno o due turni dopo il rigore concesso

Le polemiche sugli arbitri, nelle ultime settimane, sono state protagoniste del nostro campionato, come dimostra la gara tra Lazio e Milan venerdì 1 marzo.

Come se non bastasse, nella giornata di ieri, un altro episodio in Inter-Genoa, ha alimentato ulteriori dibattiti. Cos’è successo? Al 37’ Barella s’invola verso la porta e prova la conclusione, Frendrup prova a salvare la sua squadra con una scivolata che devia leggermente il pallone, successivamente sullo slancio, tocca il centrocampista ex Cagliari, che aveva già calciato, facendolo cadere. Ayroldi non ha dubbi e fischia subito rigore. L’arbitro viene richiamato al monitor e dopo aver rivisto l’azione conferma inspiegabilmente la sua decisione.

Secondo quanto riportato da Sky, l’arbitro pagherà con l’errore fatto con uno o due turni di riposo, poiché quel rigore non sarebbe dovuto essere assegnato nemmeno in campo e, inoltre, la scelta di voler comunque non cambiare idea, nonostante le immagini, sarebbe stata ancora più grave.