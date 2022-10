Clamorosa notizia dall'Inghilterra: l'Inter è in vendita

Bomba dall’Inghilterra, secondo il Financial Times, l’Inter sarebbe in vendita e quindi avrebbe incaricato Goldman Sachs e Raine di trovare degli acquirenti per la società.

Secondo quanto riportato, la notizia arriverebbe da fonti familiari e per questo motivo, le due banche coinvolte non avrebbero voluto rilasciare commenti.

Sembrerebbe, inoltre, che Suning sia pronto a iniettare altri 100 milioni nelle casse del club per ripianare le perdite dell'ultimo bilancio.

Il presidente dell’Inter avrebbe fretta di vendere visto che il gruppo Suning è finito sotto il controllo del gigante dell'e-commerce Alibaba e sarebbe, quindi, sempre più nell'orbita del governo cinese.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci interessanti aggiornamenti.