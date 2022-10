Inter, Simone Inzaghi può sorridere in conferenza stampa: "Lukaku da due giorni si allena in gruppo"

Nella conferenza stampa che anticipa la gara tra Fiorentina e Inter, il tecnico Simone Inzaghi, ha fatto chiarezza sulla situazione della squadra.

L'allenatore ha poi parlato della situazione infortuni, in particolar modo di Lukaku:

"Lukaku è da due giorni che si sta allenando parzialmente in gruppo, deve chiaramente ritrovare la condizione però è molto motivato. Finalmente dopo tantissimo tempo la lesione l’ha superata, per domani a Firenze non sarà con noi, cerchiamo di portarlo mercoledì, chiaramente deve migliorare la sua condizione ma vedendolo lavorare sono molto fiducioso."