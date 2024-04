Inter, Inzaghi rompe la "tradizione" Scudetto: "A me non piacciono i tatuaggi"

L’Inter è sempre più vicina allo Scudetto, nonostante il pareggio in casa contro il Cagliari, infatti, ai nerazzurri basteranno 3 punti nel derby per festeggiare insieme ai propri tifosi il traguardo raggiunto.

Gli ultimi due allenatori che sono riusciti nell’impresa sono stati Pioli e Spalletti, ed entrambi hanno deciso di celebrare i propri successi con un tatuaggio sulla propria pelle.

Per questo motivo, nella giornata di ieri, domenica 14 aprile, a Dazn hanno deciso di chiedere ad Inzaghi se volesse continuare questa “tradizione”. Il tecnico ha liquidato la domanda in maniera sbrigativa: "A me non piacciono i tatuaggi".