Inter, Lautaro Martinez ha sbagliato il rigore decisivo contro l'Atletico Madrid per colpa del terreno?

Pochi giorni fa, l’Inter è stata eliminata dalla Champions League dopo la sconfitta ai rigori in casa dell’Atletico Madrid.

L’ultimo tiro dal dischetto, dopo gli errori di Sanchez e Klassen, è stato sbagliato da Lautaro Martinez, che ha calciato incredibilmente altissimo, scatenando l’ironia sui social network e confermando una certa incertezza dagli undici metri.

C’è un dettaglio, però, che è passato quasi inosservato: il toro dopo l’errore ha diretto lo sguardo verso il terreno, forse alla ricerca di una spiegazione per quanto accaduto.

Questo gesto è molto comune tra i calciatori dopo un errore evidente, ma è anche vero che il suo tiro potrebbe essere stato influenzato da una zolla, infatti, alcune inquadrature post gara del dischetto hanno evidenziato una strisciata di tacchetti che ha lasciato un piccolo solco, esattamente dove l’attaccante ha messo il piede d’appoggio.

Potrebbe essere questo il motivo del suo grossolano errore? La risposta più ovvia è che, in realtà, il terreno non sia stato la causa dell'errore, siccome la squadra spagnola tirando dalla stessa posizione è stata quasi infallibile, ma sicuramente questo fattore non ha aiutato l'argentino.