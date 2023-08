Inter-Lazar Samardzić, affare fatto: i nerazzurri avranno il miglior centrocampo in Serie A?

Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, l’Inter e l’Udinese hanno definito i dettagli per la cessione di Lazar Samardzi?. Il centrocampista sarà ceduto in prestito oneroso ai bianconeri per 4 milioni di euro con l'obbligo di riscatto fissato a 16 milioni, più 2 milioni di bonus. Inoltre, l'Udinese avrà in prestito il giovane attaccante Giovanni Fabbian, con un diritto di riscatto a 4 milioni.

L'Inter avrà la possibilità di esercitare un contro-riscatto per Fabbian a 12 milioni. Questa operazione di scambio permetterà alle due squadre di rinforzarsi con giovani talenti promettenti, aprendo nuove opportunità per i giocatori coinvolti e rafforzando le ambizioni di entrambe le società nella prossima stagione.