Inter che succede? La Lazio vince 3 a 1 all'Olimpico

Passo falso dell’Inter che alla terza giornata di campionato cade in trasferta, proprio come l'anno scorso, contro una Lazio in grandissima forma, messa in campo molto bene da Maurizio Sarri.

I biancocelesti sbloccano la gara al 40' con un colpo di testa di Felipe Anderson ma si fanno rimontare al 51’ dal solito Lautaro, molto più dentro alla partita rispetto al compagno di reparto Lukaku, messo in difficoltà dall’ex difensore rossonero Alessio Romagnoli.

La Lazio mette la freccia al 75’ con Luis Alberto che scaccia via le critiche con un bolide sotto l’incrocio e successivamente con il goal di Pedro.

I neroazzurri mostrano nuovamente un po’ di fragilità negli scontri diretti e sicuramente dovranno rimboccarsi le mani in vista di un derby complicatissimo, soprattutto dal punto di vista emotivo.

Sarri nel frattempo dovrà cercare di dare continuità alla sua squadra, quello cioè che è mancato durante tutta la scorsa stagione.