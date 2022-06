Inter, Romelu Lukaku ha firmato il contratto

È terminato il Lukaku Day dopo un’intensa giornata che ha visto il belga tornare nella sua amata Milano.

Il giocatore è sbarcato a Linate alle 07.00 con un grosso sorriso stampato in volto, dichiarando: "Sono troppo contento!".

Il giocatore successivamente ha svolto le visite mediche presso l’Humanitas e poi al CONI per poi recarsi in sede per firmare il contratto che lo legherà ai neroazzurri in questa stagione.

La formula ufficializzata è quella del prestito oneroso.

