Mercato Inter | Marotta punta Marcus Thuram a gennaio

Novità di mercato in casa Inter, la dirigenza studia una mossa a sorpresa per il mercato di gennaio in grado di dare una mano alla squadra a recuperare i punti persi in questo inizio di stagione.

Il primo nome sul taccuino di Marotta sarebbe Marcus Thuram, attaccante francese, obiettivo nerazzurro già nell’estate del 2021, prima che un brutto infortunio lo fermasse e la squadra di Zhang virasse sul Tucu Correa.

Destino beffardo, proprio l’argentino potrebbe fare spazio a Marcus, visto il mancato impatto del giocatore nella rosa di Inzaghi.