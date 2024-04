Inter, Nicola Berti è pronto per il Derby: "Stasera finisce 7 a 0"

È arrivata la notte che tutti i tifosi dell’Inter stanno aspettando, la sera del Derby che potrebbe regalare il ventesimo scudetto all’Inter.

L’entusiasmo è palpabile, come dimostra l’intervento di Nicola Berti ai microfoni di Libero, riportato da Tuttomercatoweb: "Stasera vinciamo derby, scudetto e doppia stella. Finisce 7-0 e io vorrei guidare il pullman nella sfilata del trionfo per le vie di Milano.

Il simbolo? N.B. ovvero Nicola Barella come N.B. stava per Nicola Berti nello scudetto dei record del 1989 quando battemmo il Milan ma, soprattutto, il Napoli di Diego Armando Maradona. Avete capito, Maradona eh? Perché Barella? Perché ha il mio ruolo, la mia mimica, le mie iniziali. E Lautaro dove lo mettiamo? È il capitano perfetto in una squadra perfetta piena zeppa di tanti ottimi giocatori".