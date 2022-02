L'Inter non va oltre lo 0 a 0 in casa del Genoa

Il campionato di Serie A continua a regalare grosse sorprese, anche negli anticipi del venerdì sera. L'Inter, ha avuto davanti a sé, per la seconda volta consecutiva, la ghiotta occasione di superare in classifica il Milan ma è incappata in una gara davvero complicata in casa del Genoa.

I neroazzurri hanno provato a portare a casa i tre punti, sono infatti molte le occasioni create con Perisic, Dzeko e D'Ambrosio, ma il Genoa si è dimostrato molto solido e bravo nelle ripartenze.

La classifica per ora, rimane quindi uguale a quella della settimana scorsa, in attesa del big match Lazio-Napoli.

Nel prossimo turno di campioanto, molto passerà dalla gara tra i partenopei e il Milan, a cui l'Inter assisterà interessata, cercando di superare la Salernitana.