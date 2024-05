Inter, via ai casting: chi sarà il nuovo presidente?

Momento delicato in casa Inter, infatti, dopo il passaggio da Suning al fondo Oaktree, è tempo di scegliere il presidente che dovrà sostituire Steven Zhang.

Attualmente sono molti i nomi che si sono letti sui principali quotidiani, come per esempio, Beppe Marotta, attuale dirigente nerazzurro, che, in qualunque caso, declinerebbe l'offerta.

Le figure prescelte per contendersi questo ruolo sembrerebbero essere solo due: Katherine Ralph o Alejandro Cano.

Rimane ancora uno spiraglio per Carlo Marchetti, notaio milanese già nel Consiglio negli ultimi tre anni e interista.

Si attendono novità nei prossimi giorni.