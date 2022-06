Inter, parla l'agente di Andrea Cambiaso dopo i colloqui con la società: "La strada è molto lunga"

Tante novità in casa Inter, negli ultimi le giorni sono rimbalzate molte trattative di mercato, come per esempio quella con Andrea Cambiaso.

Nella giornata di ieri, 8 giugno, l'agente Giovanni Bia, ha parlato dell'incontro ai microfoni di TMW:

"Inutile nascondersi, lo sanno tutti. È un giocatore che piace all'Inter ma anche a tantissimi altre squadre. Da qui a dire che Cambiaso andrà all'Inter è molto lunga, stiamo parlando, come anche di altri giocatori. Le sensazioni sono positive ma la strada è lunga e dura, le trattative sono complicate. Vedremo cosa succederà, sono normali colloqui che noi agenti facciamo in questo periodo".