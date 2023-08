Inter Primavera, vittoria all’esordio con l’Empoli

Esordio vincente per la formazione primavera dell’Inter che alla prima di campionato ha superato 2 a 0 l’Empoli. Al “Konami Training Center” i nerazzurri hanno messo in cassaforte la partita con due gol realizzati in cinque minuti. Ad aprire le marcature è stato Akinsanmiro nel primo minuto di recupero del primo tempo, mentre il raddoppio è arrivato a inizio ripresa con Spinaccè.

Il tecnico Christian Chivu sorprende tutti schierando in campo dall’inizio gli

esordienti Aidoo e Cocchi. Fascia di capitano, invece, al confermato ed esperto Stankovic.

Il gran caldo condiziona le due squadre che giocano a ritmi non elevati. Al minuto 46, però, i nerazzurri trovano la via del gol con Akinsanmiro, bravo a colpire di testa la palla servitagli da Kamate.

La seconda frazione di gioco si apre con il raddoppio dell’Inter firmato da Spinaccè che, entrato in campo a inizio ripresa, impegna soltanto quattro minuti per bagnare nel migliore dei modi il suo esordio con la Primavera nerazzurra. Su azione d’angolo, il classe 2006 è più veloce degli avversari e gonfia la rete. L’Empoli fatica a reagire e a creare azioni pericolose, mentre l’Inter controlla senza troppa fatica la partita. A cinque minuti dal triplice fischio Kamate viene espulso per un fallo ingenuo a centrocampo ai danni di Ingnacchiti. I toscani non riescono però ad approfittare della superiorità numerica e l’Inter conquista i tre punti.

La formazione di mister Chivu tornerà in campo sabato 2 settembre alle ore 16:30 in trasferta contro il Cagliari, sfida valida per la seconda giornata di campionato.

IL TABELLINO

INTER: Calligaris, Cocchi, Stankovic (cap) (63′ Zanchetta), Stabile (46′ Maye), Di Maggio (63′ Berenbruch), Sarr (90′ Owusu), Kamate, Quieto (46′ Spinaccè), Stante, Aidoo, Akinsanmiro. A disposizione: Tommasi, Raimondi, Owusu, Motta, Berenbruch, Guercio, Vedovati, Spinaccè, Maye, Mazzola, Zanchetta. Allenatore: Chivu.

EMPOLI: Seghetti, Barsi, Mannelli, Indragoli (cap), Stassin (77′ Dragoner), Vallarelli, Ignacchiti, Kakzmarski (89′ Stoyanov), Barsotti, Nabian (69′ Bocci), Corona (69′ Sodero). A disposizione: Vertua, Gaj, Stoyanov, Sodero, Bocci, De Ferdinando, Bacciardi, Tosto, Tatti, Pauliuc, Dragoner. Allenatore: Birindelli.

ARBITRO: Crezzini di Siena.

ASSISTENTI: Regattieri di Reggio Emilia; Merciari di Rimini.

RETI: 46’ pt Akinsanmiro, 49’ Spinaccè.

AMMONITI: Zanchetta - Barsi, Ignacchiti.

ESPULSO: Kamate.