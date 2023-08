Inter Primavera, il resoconto del pre-campionato

Per la Primavera di Cristian Chivu è iniziato il conto alla rovescia in vista dell'inizio del campionato 2023/24. Venerdì 25 agosto alle ore 18 la Primavera nerazzurra scenderà in campo nella prima giornata per affrontare l'Empoli al Konami Youth Development Centre.

Il percorso pre-campionato dei ragazzi di Chivu è iniziato il 17 luglio, giorno del raduno. Il 21 luglio il gruppo si è poi trasferito a Racines, in Trentino-Alto Adige, per una settimana di ritiro in quota. Durante la permanenza in Trentino i nerazzurri hanno disputato due match amichevoli. Nel primo l'Inter ha affrontato l'SV Telfs, vincendo 4-0 con i gol di Sarr, Martini, Guercio e Quieto. Poi la sfida contro il Sassuolo, con un altro successo nerazzurro: 3-0 firmato Sarr, Di Maggio e Berenbruch. La squadra è poi tornata ad allenarsi al Konami Youth Development Centre affrontando altri 4 impegni.

Nelle due gare disputate al torneo di Osimo i nerazzurri si sono imposti per 3-1 contro il Bologna con reti di Sarr, Di Maggio e Berenbruch e hanno perso 1-0 contro l'Atalanta.

Buona la prestazione nel trofeo "Mamma e Papà Cairo": l'Inter ha vinto 3-1 contro la Juventus in semifinale per poi perdere ai calci di rigore nella finalissima contro il Torino. Nelle ultime due amichevoli sono arrivate due vittorie contro Como e Biellese. Il primo match ha visto la squadra di Chivu vincere 5-2 contro i comaschi, mentre il gol di Vedovati ha deciso la gara contro i piemontesi.