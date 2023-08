Inter Primavera, la rosa completa e i numeri di maglia

In vista dell'esordio in campionato, in programma venerdì 25 agosto alle 18 al Konami Youth Development Centr contro l'Empoli, i nerazzurri di Christian Chivu hanno scelto i numeri di maglia che indosseranno nel corso della stagione.

Di seguito la rosa al completo con i i rispettivi numeri assegnati:

1 Alessandro Calligaris

2 Alem Nezirevic

3 Matteo Cocchi

4 Aleksandar Stankovic

5 Leonardo Bovo

6 Giacomo Stabile

7 Enoch Owusu

8 Luca Di Maggio

9 Makhtar Sarr

10 Issiaka Kamate

11 Daniele Quieto

12 Francesco Tommasi

13 Matteo Motta

14 Thomas Berenbruch

15 Francesco Stante

16 Tommaso Guercio

17 Gabriele Vedovati

18 Jan Zuberek

19 Samo Matjaz

21 Paolo Raimondi

22 Matteo Spinaccé

23 Kouadio Maye

24 Tommaso Ricordi

26 Riccardo Miconi

27 Mike Aidoo

28 Giuseppe Mazzola

29 Oumar Diallo

30 Giacomo De Pieri

33 Christos Alexiou

44 Ebenezer Akinsanmiro