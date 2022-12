L'Inter è pronta a vendere Denzel Dumfries

Denzel Dumfries potrebbe essere ceduto dall’Inter nella prossima finestra di mercato, queste l’ultima indiscrezione di mercato lanciata anche da La Gazzetta dello Sport.

I nerazzurri non hanno intenzione di vendere il giocatore ex PSV per meno di 60 milioni di euro, una cifra molto elevata considerato che il giocatore è arrivato a Milano l’anno scorso per una cifra intorno ai 12 milioni.

Chelsea e Manchester United starebbero ragionando sulla possibilità di anticipare già a gennaio l'assalto all'olandese, resterebbe solo da decidere la formula.