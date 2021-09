Champions League, Milan battuto a Liverpool. L'Inter beffata dal Real

Finisce 3-2 per il Liverpool la sfida del ritorno in Champions del Milan dopo tanti anni. L'Inter al Meazza beffata dopo una gara dominata contro i madrileni

Il ritorno in Champions League del Milan è amaro ma non del tutto disonorevole. I rossoneri a Liverpool hanno perso 3-2, dando a tratti filo da torcere a una vera e propria corazzata. Il divario era lampante fin dai primi minuti dell'incontro. Al 35' i 'rossi' avevano tirato 14 volte verso la porta difesa da un grandissimo Maignan, per dare la misura della situazione. Ma in quel momento il risultato era 1-0 per i padroni di casa.

L'impresa rossonera alla fine del primo tempo con un 'uno-due' strepitoso di Rebic e Diaz. Le squadre sono andate al riposo sull'1-2, un risultato oggettivamente immeritato per il Milan ma di grande speranza perché la squadra ha saputo resistere a un avversario nettamente più forte. Lo stesso si può dire anche alla fine dell'incontro nonostante nel secondo tempo il risultato si sia ribaltato. Il pari del Liverpool con Salah e il 3-2 con un gran gol di Henderson (seppur viziato da un erroraccio in disimpegno dei rossoneri) hanno ristabilito la 'fotografia' delle forze in campo. Liverpool ora in testa a 3 punti mentre Atletico Madrid e Porto hanno pareggiato 0-0.

"Abbiamo perso ma abbiamo dimostrato alle altre squadre e al Liverpool che possiamo fare bene", ha commentato Leao a MilanTv nel dopopartita. "Avevamo preparato delle posizioni per saltare le loro pressioni, ma hanno pressato molto forte e abbiamo fatto fatica a palleggiare", ha spiegato Stefano Pioli, tecnico rossonero, a Sky Sport 24: "La cosa che dispiace è che oltre la qualità innegabile del Liverpool nelle situazioni pericolose noi sappiamo fare meglio e lavoreremo meglio. Di solito siamo molto più attenti, potevamo difendere meglio".

Inter-Real Madrid 0-1

Perdono anche i campioni d'Italia dell'Inter contro gli spagnoli del Real Madrid al Meazza. La rete che ha deciso l'incontro è stata realizzata all'89', sul finire, da Rodrygo Goes, portando il Real in testa al girone insieme agli esordienti (in fase a gironi di Champions) moldavi dello Sheriff Tiraspol che hanno sconfitto 2-0 gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.

Il risultato suona come una 'beffa' dopo il dominio sul campo del Meazza da parte degli uomini di Stefano Inzaghi che hanno più volte sfiorato il gol (l'estremo difensore madrileno Courtois tra i migliori in campo) fino a quando i ritmi sono inevitabilmente calati. A quel punto il Real (da quest'anno allenato da Carlo Ancelotti) ha ripreso campo e alla fine è arrivata la rete della vittoria.