Inter Primavera | Nerazzurri fermati sull’1-1 dalla Roma

È terminata 1-1 la sfida tra Inter e Roma, valida per la 12ª giornata del campionato di Primavera 1. Al Konami Youth Development Centre, i nerazzurri passano in svantaggio dopo nove minuti, ma sul finire del primo tempo ristabiliscono la parità grazie al gol di Berenbruch.

La partita

Inizio in salita per la squadra di mister Chivu che fatica a contenere le sfuriate giallorosse. Sono proprio gli ospiti, infatti, ad aprire le marcature dopo 9 minuti dal fischio d’inizio grazie al bellissimo go di Pagano che dal limite trova una traiettoria imparabile per Calligaris.

Il gol scuote l’Inter che reagisce immediatamente con una conclusione ravvicinata di Zuberek sulla quale Marin è attento.

La Roma prova ad abbassare il ritmo di gioco per gestire il vantaggio e ad attaccare in contropiede. Al minuto 28’ i giallorossi sfiorano il doppio vantaggio con Vetkal che calcia dai venti metri, colpendo il palo alla destra di Calligaris. I nerazzurri hanno il merito di restare in partita e al 40’ trovano il gol del pareggio grazie a Berenbruch che dopo un batti e ribatti in area trova il tap-in vincente.

Nella ripresa il copione della partita non cambia con le due squadre molto chiuse e attente a non subire gol. La squadra di mister Chivu prova a sfruttare le corsie laterali per sorprendere i giallorossi utilizzando e al 68’ sfiora il gol del sorpasso: s’invola sulla destra e rientra per calciare con il sinistro, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Il tecnico nerazzurro inserisce forze forze cambiando l’inerzia della partita. Sono proprio i neo entrati Sarr e Di Maggio a creare una grandissima occasione al minuto 77: ottima triangolazione tra i due che porta Di Maggio alla conclusione in area, ma Marin è provvidenziale a salvare lo specchio. Passano soltanto tre minuti e Di Maggio ha una nuova occasione, stavolta su cross di Cocchi, ma il suo colpo di testa non è preciso. Nei minuti finali l’Inter tenta il tutto per tutto, ma la Roma si difende con ordine e la partita finisce in parità.

L’Inter sale a quota 26 punti e rimane in vetta alla classifica a più 1 sulla Lazio. comunque al comando della classifica con 26 punti.

Il tabellino

INTER - ROMA 1-1

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz, Cocchi; Akinsanmiro (89’ Spinacce), Stankovic, Berenbruch; Kamate (76’ Di Maggio), Zuberek (62’ Sarr), Diallo (62’ Quieto). A disposizione: Raimondi, Nezirevic, Bovo, Motta, Guercio, Ricordi, Alexiou. Allenatore: Chivu.

ROMA (4-3-3): Marin; D’Alessio, Plaia, Keramitsis, Oliveiras; Mannini, Vetkal, Pisilli; Pagano, Mlakar (84’ Bolzan), Cherubini. A disposizione: Razumejevs, De Franceschi, Cichella, Nardozzi, Marazzotti, Ivkovic, Guerrero, Graziani, Nardin. Allenatore: Guidi.

ARBITRO: Crezzini.

ASSISTENTI: Regattieri; Merciari.

RETI: 40' Berenbruch - 9' Pagano.

AMMONITI: Matjaz, Kamate, Berenbruch, Cocchi - D'Alessio, Keramitsis.