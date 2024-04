Inter, countdown Scudetto: il programma dei festeggiamenti

L'Inter si prepara a festeggiare il tanto atteso trionfo in Serie A con un programma di celebrazioni in tre atti.

Se il titolo dovesse arrivare il 22 aprile contro il Milan, la squadra si unirà ai festeggiamenti pubblici il giorno successivo con una parata in bus scoperto. La partenza sarebbe da San Siro e la destinazione Duomo.

I dettagli del percorso sono ancora da definire, ma una volta in piazza, i giocatori dovrebbero salutare i loro tifosi dalla Terrazza 21, con incluso un DJ set.

Se la conquista dello scudetto dovesse arrivare con il Torino il weekend successivo, la parata in bus avverrebbe la sera stessa della partita. In questo caso, l’Inter dovrebbe fare una richiesta per disputare l'incontro in un orario non notturno. Il 19 maggio (data da confermare), durante l'ultima gara casalinga contro la Lazio, in occasione della consegna ufficiale della coppa del campionato, l'Inter dovrebbe organizzare un maxi-concerto con la partecipazione di vari artisti, tra cui Ligabue, Max Pezzali e Andrea Bocelli. L’Inter dovrebbe poi continuare i festeggiamenti dopo il concerto al Meazza con un evento più istituzionale presso il Castello Sforzesco. Qui, nella serata della partita contro la Lazio, il mondo sportivo e non solo si dovrebbe unire per una cena di gala.

E come se non bastasse, si mormora che, proprio come per lo scudetto del 2021, sia in preparazione una nuova canzone celebrativa, un inno nerazzurro per onorare questo storico trionfo.