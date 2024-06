Inter e Swm Motorcycles insieme per i bambini del centro Maria Letizia Verga

“Inter e SWM Motorcycles insieme per uno straordinario e importantissimo progetto dedicato a giovani eroi che affrontano ogni giorno sfide immense. L’HQ di SWM Motorcycles Italia, Official Motorcycles Partner del Club nerazzurro, ha ospitato le famiglie e i ragazzi in cura presso il Centro Maria Letizia Verga - IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza.

Grazie alla sinergia tra Inter, SWM Motorcycles e il Comitato, i piccoli eroi e le loro famiglie hanno vissuto momenti unici ed emozionanti. È stata l’occasione per far conoscere da vicino le fasi della produzione delle moto e viaggiare in sella con i professionisti SWM presso il circuito interno all’azienda a Biandronno, in provincia di Varese. I sorrisi dei bambini durante la mototerapia hanno reso la giornata indimenticabile.

Inter collabora da diversi anni con il Centro Maria Letizia Verga, polo di eccellenza sul territorio di Milano per la ricerca e la cura delle leucemie pediatriche. In particolare, il Club supporta l’area focalizzata sul supporto psicologico ai bambini e ragazzi, attraverso iniziative come la Winners Cup (il torneo dedicato da Inter ai ragazzi delle oncologie pediatriche), l’accoglienza allo stadio, varie testimonianze nelle scuole e altre iniziative che affiancano sport e terapia di guarigione e crescita.”

(Comunicato Inter)