Inter, parla Alessio Tacchinardi: "E' ancora fantamercato"

Dopo la fine del campionato, è tempo di concentrarsi sul calciomercato e per questo motivo, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato l’ex calciatore Alessio Tacchinardi, vincitore di 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Coppa Uefa, 1 Supercoppa Uefa, 5 scudetti, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane:

"E' ancora fantamercato. Skriniar e Bremer sono diversi. Skriniar è il braccetto fondamentale per quel tipo di difesa. Bremer è totalmente un altro. Dovesse finire così l'Inter perde tantissimo. Dybala è un punto di domanda, è forte tecnicamente ma il campo nell'ultimo anno non ha detto che è come Lautaro. Ha sempre fatto discrete partite, ma in quelle di alto livello si è visto poco. Certo, Lukaku può spostare. Io però non penso che al Chelsea si siano rimbambiti e darlo via quasi gratis. Vorranno una contropartita importante".