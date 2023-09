Inter Primavera, poker nerazzurro al Torino

La formazione Primavera dell’Inter ha travolto il Torino nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Primavera 1. Un netto 4-0 firmato dalla doppietta di Kamate e dalle reti di Di Maggio e Berenbruch che lancia i nerazzurri in testa alla classifica in attesa della partita del Milan.

Partita subito in discesa per l’Inter che indirizza l’incontro a suo favore già al 13’ quando Di Maggio viene atterrato in area, procurandosi un calcio di rigore che lo stesso capitano s’incarica di battere. Sul tiro dagli undici metri Abati salva la porta con un grande intervento, ma sulla respinta è ancora Di Maggio ad avere la meglio e a trovare la rete del vantaggio.

Il Torino non resta a guardare e reagisce immediatamente sfiorando il gol del pareggio in un paio di occasioni con Savva. La più ghiotta capita alla mezz’ora a Bianay che da ottima posizione colpisce la in pieno la traversa. Il Toro insiste e crea un altro pericolo con Njie, ma sull’azione successiva i nerazzurri colpiscono i granata: assist perfetto di Quieto per Kamate che si gira al volo e sigla il raddoppio.

Il gol arrivato in un momento di sofferenza è una doccia fredda per il Torino che al 40’ subisce il terzo gol, ancora con Kamate che stavolta va in rete con un preciso colpo di testa.

Nonostante il 3-0 maturato nel primo tempo, nella ripresa l’Inter parte subito forte e al 54’ cala il poker con Berenbruch, lesto a ribadire in rete la conclusione di Di Maggio respinta da Abati. L’ampio vantaggio consente alla squadra di mister Chivu di giocare in scioltezza e condurre la partita fino al triplice fischio senza subire rischi.

Vittoria molto importate per l’Inter in ottica campionato e si assoluto buon auspicio in vista della sfida di martedì contro il Benfica, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Youth League.

IL TABELLINO

INTER - TORINO 4-0

INTER (4-3-3) Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz (79’ Miconi), Motta (60’ Maye); Di Maggio (74’ Ricordi), Bovo, Berenbruch (74’ De Pieri); Kamate, Spinaccè, Quieto (60’ Diallo). A disposizione: Tommasi, Zamarian, Guercio, Vedovati, Mosconi. Allenatore: Chivu.

TORINO (4-3-3): Abati; Bianay, Rettore, Dellavalle (76’ Azevedo), Antolini; Ciammaglichella (59’ Franzoni), Ruszel (59’ Dalla Vecchia), Silva (63’ Acar); Savva, Padula (59’ Longoni), Njie. A disposizione: Bellocci, Mahari, Desole, Gabellini, Muntu, Marchioro. Allenatore: Scurto.

ARBITRO: Turrini di Firenze.

ASSISTENTI: Tagliaferri di Faenza; Hader di Ravenna.

RETI: 13' rig. Di Maggio, 35', 40' Kamate, 54' Berenbruch.

AMMONITI: Silva, Padula.