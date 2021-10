Inter-Udinese 2-0: doppietta di Correa e i nerazzurri restano terzi

Decide tutto Joaquin Correa al Meazza destinato, forse, a scomparire in favore del nuovo stadio di Milano dal 2027. L'Inter batte l'Udinese 2-0 e resta sulla scia di Milan e Napoli che devono però ancora disputare l'undicesima gara di campionato.

Ad inizio gara è però l'Udinese a farsi meglio viva nella metà campo avversaria e a difendere strenuamente quando i padroni di casa cercano di alzare il ritmo e rendersi pericolosi. Il primo tempo termina sul parziale 0-0. Nella ripresa, al 60', Correa riceve da Perisic e batte l'estremo difensore bianconero: è il gol che sblocca il risultato.

L'Inter si fa più coraggiosa e, meno di dieci minuti più tardi, ancora Correa insacca all'incrocio dei pali servito da Dumfries. L'Udinese non riesce più a rientrare in partita e Vidal potrebbe siglare la terza rete nerazzurra.

L'Inter è ora saldamente terza in classifica a 24 punti, a +5 da Roma e Atalanta. I giallorossi ospitano il Milan domenica sera. Più in alto proprio i rossoneri in coppia col Napoli a 28 punti. Anche i partenopei devono ancora giocare: lo faranno nel tardo pomeriggio nel derby contro la Salernitana, fuori casa.