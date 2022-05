L'Inter negli USA: ecco l'evento "Calcio is Back"

L’Inter negli Stati Uniti, tra eventi, incontri e la visita agli Inter Club del territorio. In occasione della serata inaugurale del progetto “Calcio Is Back” di Lega Serie A, che ha radunato al Metropolitan Museum of Art di New York i Club di A insieme a personalità del mondo culturale e sportivo, Inter ha colto l’occasione per incontrare da vicino le realtà nerazzurre sul territorio.

Una delegazione nerazzurra guidata dal CEO Corporate Alessandro Antonello, insieme al Chief Revenue Officer Luca Danovaro e Barbara Biggi, Global Marketing & Partnership Director del Club ha fatto visita e riunito l’Inter Club “Facchetti of New Jersey” - attivo dal 2007 - , lo storico Club di New York “Moratti USA” fondato nel 1995 e la nuova realtà di Manhattan, Club di recente costituzione negli Stati Uniti che si è aggiunto a quelli già presenti in Ohio, Miami, Las Vegas e Washington DC.

In linea con l’internazionalizzazione del brand nerazzurro, negli ultimi anni la crescita dei soci Inter Club all’estero è stata esponenziale, con 154 realtà sparse in 69 nazioni ed in tutti e 5 i continenti e una fanbase sempre più internazionale che conta circa 22mila soci e che solo quest’anno ha registrato un incremento dell’11% fuori dall’Italia. I numeri confermano la passione dei soci Inter Club sparsi in tutto il mondo e il loro stretto legame con la Società, la condivisione di valori e il sentirsi partecipi di un progetto comune, anche a kilometri di distanza. Il tutto consolidato dalle tante iniziative organizzate durante l’anno: benefit ed eventi dedicati, Meet&Greet, promozioni e attività Matchday esclusive che hanno raggiunto anche i soci più lontani.