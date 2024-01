Inter-Verona, é ancora polemica: Dimarco risponde alle critiche per l'esultanza

Continuano le polemiche dopo il match tra Inter e Verona, che ha visto i padroni di casa uscire con i 3 punti nei minuti di recupero.



Tra le tante cose, è stato decisivo l'errore dal dischetto al minuto 100 di Henry.

Dopo lo scampato pericolo, i giocatori di Inzaghi si sono lasciati andare a molte esultanze, e in particolare Dimarco è stato protagonista di un gesto sicuramente discutibile. L'esterno, in un impeto di gioia, ha infatti esultato in faccia all'attaccante, già disperato per l'errore.



Qualche ora dopo, l'ex gialloblù ha voluto dare la sua versione dei fatti sul proprio profilo Instagram:



"Ho esultato? Si ho esultato e anche tanto. Senza insultare nessuno, senza gesti maleducati, ho gioito tanto per la vittoria, per lo "spavento" e per il pericolo scampato, È sport ed è bello anche per questo.



Purtroppo è anche severo e crudele nei confronti di chi sta dall'altra parte. E mi spiace se tutta questa gioia mi sia esplosa instintivamente davanti a Thomas Henry che aveva appena sbagliato il rigore e io abbia esultato davanti a lui. Di pancia, sono sincero.



Qualcuno dirà che non è una cosa bellissima e probabilmente ha ragione, ma non volevo offendere nessuno tanto è vero che al fischio finale, ancora prima di festeggiare coi miei compagni, sono andato ad abbracciarlo. E la stessa cosa ho fatto neali spoaliatoi dopo la partita i miei ex compagni. Perchè questo è lo sport.



Si vince, si perde, si esulta, si piange e alla fine ci si abbraccia. Ai moralisti dico: criticatemi pure ma guardate tutto quello che accade in campo non solo quello che vi fa comodo, grazie. Ciao grandi."