Serie A Femminile. Inter Women: Beatrice Merlo convocata con la nazionale maggiore

Grande soddisfazione per Beatrice Merlo, giocatrice dell'Inter Women, che dalla Nazionale U23 passa a quella maggiore, convocata da Milena Bertolini.

Lo rende noto il club nerazzurro con un post ufficiale sui propri social.

La giocatrice prende il posto di Lucia Di Guglielmo, della Roma, risultata ieri positiva al Covid-19.

Regina Baresi si è espressa così sul momento dell’Inter Women - squadra di cui è stata capitana - e su chi la guida: “Ho un occhio di riguardo per l’Inter. Guarino è una grandissima professionista che ha mostrato in campo il suo valore. Ha capacità manageriali che superano gli aspetti tecnici, e saper gestire gli aspetti umani non è fatto scontato. Con la Juve ha vinto tutto e oggi ha impresso la sua mano sull'Inter. Mi sarebbe piaciuto essere allenata da lei".

.