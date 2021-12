Serie A Femminile. L’inter domina il Derby della Madonnina

Squadra in casa

Squadra in casa Inter Women

La decima giornata del Campionato femminile di Serie A propone un derby di Milano caratterizzato dalla netta predominanza dell’Inter, che vince in scioltezza per 3 a 0 e si porta a un solo punto dal Milan, ora quarto a pari punti con la Roma. Ride la Juventus, sempre più sola in vetta alla classifica a sei lunghezze dal Sassuolo.

Le ragazze di Guarino dominano una partita che non è mai stata in equilibrio, chiusa già nel primo tempo, il cui paradigma è delineato da una superiorità che ha permesso alle neroazzurre di gestire a piacimento ogni fase del gioco.

La partita.

Bastano dodici minuti all’Inter per trovare il vantaggio, su azione da calcio d’angolo finalizzata di testa da Sousa.

La reazione del Milan tarda ad arrivare e l’Inter raddoppia al 26’: rossonere che perdono possesso a centrocampo e palla per Ajara Njoya che dalla lunga distanza indirizza all’incrocio dei pali.

Alla mezz’ora arriva la terza rete, su rigore battuto da Karchoumi dopo un fallo di mano in area di rigore.

A questo punto si fanno vive le ragazze di Ganz con Thomas, che calcia a lato a porta vuota dopo la respinta corta di Durante.

Al tramonto del primo tempo si registra una buona azione di Giacinti che, sull’uscita del portiere, tira a botta sicura ma colpisce la traversa.

Il secondo tempo prosegue sullo stesso ritmo, con l’Inter che appare in pieno controllo.

Le rossonere cerca almeno la rete della bandiera, con Giacinti che appare la più attiva, ma ogni sforzo sarà reso vano dall’organizzazione e dalla superiorità odierna delle nerazzurre.

E non c’è dubbio che, almeno per oggi, come ha scritto capitan Alborghetti, “Milano è nerazzurra”.

Il prossimo turno vedrà due big match, con il Milan che farà visita alla capolista Juventus e L’Inter che ospiterà il Sassuolo.

TABELLINO

MILAN-INTER 0-3

Marcatori: 12′ pt Sousa, 26′ pt Ajara Njoya, 32’ pt Karchouni su rigore.

MILAN: Giuliani; Árnadóttir, Agard (20′ st Stapelfeldt), Fusetti (40′ st Rizza); Thrige, Adami (34′ st Longo), Grimshaw, Jane (40′ st Selimhodzic), Bergamaschi; Giacinti, Thomas.

A disp.: Fedele, Koren?iová; Tucceri Cimini; Cortesi, Miotto.

All.: Ganz.

INTER: Durante; Sønstevold, Sousa, Alborghetti (1′ st Landström), Merlo; Csiszàr, Pandini (17′ st Brustia), Karchouni (30′ st Simonetti); Bonetti, Marinelli (17′ st M. Portales); Nchout (40′ st Polli).

A disp.: Gilardi, Santi, Regazzoli, Vergani.

All: Guarino.

Arbitro: Carella di Bari