Poule Scudetto | L'Inter Women, tra le polemiche, cade 1 a 3 contro la Juventus

Squadra in casa

Squadra in casa Inter Women

Dopo il mancato passaggio del turno in Coppa Italia, l’inter Women di Rita Guarino, cade in casa contro La Juventus, con il risultato di 1 a 3.

Le bianconere passano in vantaggio al 15’ con Sembrant: Caruso trova la traversa da calcio d’angolo, con successiva respinta di Thøgersen su cui si avventa Sembrant che a porta vuota non sbaglia. Proteste veementi delle nerazzurre per un tocco di mano abbastanza evidente.

Il raddoppio arriva al 69’ quando il solito Caruso da corner imbecca Gunnarsdottir, che libera di colpire di testa, batte per la seconda volta Durante.

Le nerazzurre dimezzano lo svantaggio all’87 con Chawinga che salta Salvai e tira in porta trovando un grande riflesso di Peyraud-Maignan, ma sulla respinta l’attaccante fa 1 a 2.

Le ragazze di mister Guarino si buttano in avanti scoprendosi e Girelli ne approfitta recuperando un bel pallone e volando in contropiede sola contro Van der Gragt. L'attaccante italiana serve di tacco Bonansea che segna in posizione dubbia.

INTER-JUVENTUS 1-3

Reti: 15' Sembrant (J), 69' Gunnarsdottir (J), 87' Chawinga (I), 90' Bonansea (J).

INTER (3-5-2): 22 Durante; 17 Förd?s (9 Polli 67'), 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti; 25 Thøgersen, 34 Mihashi, 15 Eckhoff (6 Santi 67'), 5 Karchouni (20 Simonetti 57'), 13 Merlo (14 Robustellini 84'); 33 Ajara Njoya (7 Marinelli 84'), 11 Chawinga.

A disposizione: 12 Piazza, 2 Sønstevold, 18 Pandini, 29 Kristjánsdóttir.

Coach: Rita Guarino.

JUVENTUS (4-3-3): 16 Peyraud Magnin; 3 Gama, 32 Sembrant, 23 Salvai, 71 Lenzini (5 Nilden 88'); 21 Caruso, 77 Gunnarsdottir, 15 Grosso (7 Cernoia 46'); 11 Bonansea, 6 Nystrom (10 Girelli 78'), 18 Beerensteyn (9 Cantore 88').

A disposizione: 1 Aprile, 13 Boattin, 20 Simon, 27 Schatzer, 29 Pfattner.

Coach: Joseph Montemurro.

Ammonite: Sembrant (J), Nystrom (J).

Recupero: 0, 9'.

Arbitro: Gabriele Scatena (sez. Avezzano). Assistenti: Piedipalumbo - Centrone. Quarto Ufficiale: Castellone.