Poule Scudetto | L'Inter Women cade in casa della Fiorentina

Seconda sconfitta consecutiva per l’Inter di mister Rita Guarino nella Poule Scudetto di Serie A Femminile, dopo quella contro la Juventus.

Le nerazzurre cadono in trasferta contro una grande Fiorentina, che porta a casa i tre punti con una bellissima rete di Mijatovic al 63': l’attaccante parte dalla trequarti e si invola verso la porta, dove salta un'avversaria e sola davanti a Durante non sbaglia.

Per l'Inter c'è sicuramente il grande rammarico per non aver capitalizzato al meglio le tante occasioni create.

FIORENTINA-INTER 1-0

RETI: 63' Mijatovic (F).

FIORENTINA (3-4-1-2): 24 Baldi; 6 Breitner (8 Parisi 93'), 34 Agard, 5 Tortelli; 16 Erzen, 21 Severini, 88 Johannsdottir, 4 Jackmon; 10 Catena; 15 Hammarlund, 20 Mijatovic (87 Boquete 73'). A disposizione: 1 Schroffenegger, 7 Cafferata, 11 Kajan, 17 Monnecchi, 19 Longo, 33 Vitale, 55 Russo. Coach: Patrizia Panico.

INTER (3-5-2): 22 Durante; 2 Sønstevold (14 Robustellini 64'), 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti; 25 Thøgersen (7 Marinelli 84'), 34 Mihashi (6 Santi 55'), 15 Eckhoff (20 Simonetti 84'), 5 Karchouni (18 Pandini 64'), 13 Merlo; 9 Polli, 11 Chawinga.

A disposizione: 12 Piazza, 17 Förd?s, 29 Kristjánsdóttir, 31 Lang.

Coach: Rita Guarino.

Ammonite: Mihashi (I), Eckhoff (I), Van Der Gragt (I), Hammarlund (F).