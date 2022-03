L’Inter women non sfigura contro la Juventus ma perde 3 a 1

Tra le tante sfide interessanti della 18° Giornata del Campionato Femminile di Serie A c’era anche Juventus-Inter, gara che la capolista ha portato a casa con il risultato di 3 a 1.

L’Inter si rende pericolosa in un paio di occasioni e al quarto d’ora Karchouni fallisce la rete di un soffio.

La Juve risponde bene crescendo col passare dei minuti, e al 22' Bonansea sfiora il vantaggio con un bel tiro dal limite; passano quattro minuti e Boattin apre la girandola di reti con un mancino imparabile per Durante.

L’Inter non si perde d’animo e reagisce, raggiungendo il pareggio con un bel sinistro di Bonetti che si insacca alle spalle di Peyraud-Magnin.

Altra occasione per la Juve verso fine primo tempo, ma Bonansea calcia alto il suo intelligente pallonetto.

Al ritorno sul campo le ragazze di Montemurro spingono sull’acceleratore e dopo cinque minuti è Boattin che rompe l’equilibrio con un tiro dalla distanza che porta sul 2 a 1 le bianconere.

Immediata la reazione delle nerazzurre ma al 56’ Marinelli non concretizza l’occasione favorevole.

Al minuto 24’ la partita si chiude definitivamente, quando Bonfantini realizza il tris del ko definitivo.

L’Inter ha ancora un paio di occasioni per rialzare la testa, con Portales e Njoya, ma la partita terminerà col punteggio di 3 a 1.

Una bella prestazione quella delle nerazzurre - che guardano già alla Fiorentina, prossima avversaria in campionato -, ma la Juventus non è una capolista per caso, e la sua avventura in Champions League - giovedì si gioca l’entrata in semifinale contro il Lione - ne è la piena certificazione.

Il punteggio potrebbe far pensare ad una vittoria agevole da parte delle torinesi, ma in realtà le ragazze di Guarino hanno giocato alla pari con le bianconere, e la dimostrazione è plastificata da un primo tempo in totale equilibrio, sia dal punto di vista del gioco che da quello del risultato.

TABELLINO

Marcatori: 26’ pt Boattin (J), 34’ pt Bonetti (I), 4’ st Boattin (J), 24’ st Bonfantini (J)

Juventus: Peyraud-Magnin, Hyyrynen (35’ st Lundorf), Gama (Cap), Boattin, Sembrant, Cernoia (18’ st Bonfantini), Pedersen, Grosso, Caruso (28’ st Zamanian), Girelli (28’ st Nilden), Bonansea (18’ st Hurtig).

A disposizione: Aprile, Panzeri, Lenzini, Rosucci.

Allenatore: Montemurro.

Inter: Durante, Sonstevold, Karchouni (20’ st Polli), Marinelli (Cap) (20’ st Pandini), Bonetti (38’ st Portales Nieto), Merlo (20’ st Landstrom), Souza Feitoza, Simonetti, Durante, Csiszar (38’ st Regazzoli), Krist Jansdottir, Nchout Njoya.

A disposizione: Gilardi, Santi, Brustia, Gilardi, Alborghetti.

Allenatrice: Guarino

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (Assistenti: Thomas Miniutti di Maniago, Maicol