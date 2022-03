L'Inter Women perde tre punti fondamentali contro il Pomigliano

Squadra in casa

Squadra in casa Inter Women

La 16° Giornata del Campionato femminile di Serie A vede l’Inter a caccia di punti preziosi, in casa contro il Pomigliano, squadra di metà classifica, distanziata di ben tredici punti e quindi sulla carta si potrebbe pensare ad un match agevole.

Sul versante campano da segnalare una grossa novità tecnica, il ritorno di Manuela Tesse in panchina, ulteriore incognita, così come è impossibile decodificare l’umore del momento.

Nonostante la situazione si presentasse quindi a vantaggio delle meneghine, è il Pomigliano ad imporsi - di misura - conquistando tre punti importanti in ottica salvezza.

La partita fatica a decollare e tutta la prima fase è dedicata allo studio reciproco.

Al 20' le nerazzurre hanno una grande occasione per portarsi in vantaggio: lancio lungo di Csiszar per Ajara Njoya, che salta il portiere ma la difesa ospite riesce a recuperare.

Alla mezz'ora sono ancora le ragazze di Guarino a rendersi pericolose con Csiszar, imbeccata da Landstrom, ma l’attaccante mette fuori.

Le granata giocano di rimessa e rispondono con un tiro dalla lunga distanza di Moraca che si perde sul fondo.

Le granata rispondono con un tiro da fuori area di Moraca che si spegne sul fondo.

La seconda frazione di gioco inizia con un Pomigliano che appare più intraprendente e Ippolito ha una potenziale occasione ma tira alto.

Ancora una buona azione per l'Inter con Ajara Njoya, ma sono le giocatrici di Tesse che vanno in vantaggio al 59’, quando Tudisco sblocca il risultato con un gran tiro da fuori area che si insacca nel sette alle spalle di Durante.

La risposta dell’Inter è immediata, con Marinelli, ma nella circostanza risulta provvidenziale Buhigas.

Al 65' è la traversa che nega la gioia del goal e del pareggio a Csiszar.

Non accade più nulla, con le ospiti che gestiscono palla e risultato e vincono la gara.

L’Inter resta solitaria al quinto posto ma molto lontano dalla vetta, mentre il Pomigliano può guardare al proseguimento del torneo con maggior tranquillità.

TABELLINO

INTER-POMIGLIANO 0-1

Marcatrici: 59' Tudisco

INTER: Durante, Sønstevold, Kathellen, Kristjánsdóttir, Landström (87' Merlo), Alborghetti (64' Simonetti), Csiszàr (78' Regazzoli), Karchouni, Pandini (64' Bonetti), Polli (46' Marinelli), Njoya Ajara.

A disposizione: Cartelli, Santi, Brustia, Vergani.

Allenatore: Rita Guarino.

POMIGLIANO:James Buhigas, Apicella,Luik, Ippolito (81' Salvatori Rinaldi), Della Peruta (61' Capparelli), Vaitukaityte, Moraca (70' Banusic), Tudisco, Ferrario, Fusini, Ejangue.

A disposizione: Cetinja, Mastrantonio, Varriale, Puglisi, Realista Ferreira, Landa.

Allenatore: Manuela Tesse

Arbitro: Gioele Iacobellis

Ammonite: 73' Apicella, 93' Ajara Njoya