L'Inter Women spreca e non va oltre l'1 a 1 contro il Como Women

Squadra in casa

Squadra in casa Inter Women

Nella 14esima giornata del campionato di Serie A Femminile, l’Inter Women non riesce ad andare oltre l’1 a 1 contro il Como Women.

Sono le padrone di casa a passare in vantaggio al 20’ grazie a un contropiede ben orchestrato da Kubassova, che arriva sul fondo e crossa per Pavan, che non può sbagliare.

Il pareggio delle nerazzurre arriva dopo tre minuti, quando Chawinga salta tre avversarie e mette in mezzo per Polli, che stoppa e batte il portiere avversario.

Un pareggio che garantisce al Como Women un punto in classifica molto importante e che invece blocca l'Inter nella rincorsa al primo posto.

IL TABELLINO DELLA GARA

INTER WOMEN-COMO WOMEN 1-1

RETI: 21’ Pavan, 23’ Polli

INTER (4-3-3): Durante; Merlo (65’ Thogersen), Alborghetti, Kristjansdottir, Robustellini; Karchouni (87’ Pandini), Mihashi, Santi (80’ Csiszar); Chawinga, Polli, Nchout (65’ Bonetti).

A disp. Gilardi, Piazza, Brustia, Fordos, Calegari. All. Guarino

COMO (4-2-3-1): Korenciova; Brenn, Rizzon, Lipman, Borini (66’ Zanoli); Karlernas, Hilaj (46’ Picchi) ; Pavan, Pastrenge (81’ Kravets), Beil (53’ Linberg); Kubassova (66’ Rigaglia).

A disp. Ruma, Cecotti, Di Luzio. All. De la Fuente.

ARBITRO: Ettore Longo

ASSISTENTI: Massimiliano Starnini e Matteo Nigri. QUARTO UFFICIALE: Gennaro Decimo

AMMONIZIONI: 45’ Lipman, 69’ Karlernas, 85’ Alborghetti, 90’ Csiszar, 93’ Picchi