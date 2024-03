Inter, non c'é pace per Zhang: riconosciuta la causa sui 320 milioni da pagare

Non è un grande momento per il presidente dell’Inter, Steven Zhang, che, nonostante la sua squadra sia vicinissima al XX scudetto, è ormai lontano da Milano da quasi un anno.

Proprio questa mattina, venerdì 22 marzo, Calcio&Finanza riporta la notizia secondo cui la Corte d'Appello di Milano avrebbe accolto il ricorso della China Construction Bank Asia (CCBA), riconoscendo la causa sui 320 milioni di euro non pagati dal numero uno nerazzurro.

La sentenza era stata emessa dal tribunale di Hong Kong e successivamente, la banca aveva cercato di farla riconoscere anche in Italia.

Di seguito riportiamo le parole della sentenza:

“La quota che deve essere ripagata è pari a 255 milioni di dollari più interessi per 2,6 milioni fino al 2 agosto 2021 e poi interessi annui pari al 13% sui 255 milioni di cui sopra dal 3 agosto 2021 fino alla data del pagamento (circa 30 milioni annui), in base a quanto spiegato dal Tribunale di Hong Kong nella sentenza del luglio 2022 e passata in giudicato nel settembre 2022".”