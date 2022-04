L'Inter Women schianta il Verona 0 a 4

Altri tre punti per l'Inter Femminile, nella gara in trasferta contro il Verona, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

Le nerazzurre vanno in vantaggio al 5’ con Anja Sønstevold che, dopo un passaggio di Bonetti dalla bandierina, dalla distanza batte con un bellissimo destro il portiere avversario. La norvegese trova così la seconda rete stagionale contro le venete.

Le ragazze di Mister Guarino trovano il raddoppio di testa al 36’ con Ajara Njoya su un perfetto assist di Csiszàr.

Nel minuto di recupero l'Inter fa 3 a 0 con una giocata strepitosa di Tatiana Bonetti che controlla di tacco e segna in rovesciata.

Il quarto goal arriva al 49' con un autorete di Ambrosi, dopo una bellissima azione personale di Merlo.

HELLAS VERONA- INTER 0-4

Marcatrici: 5' Sønstevold, 36' Ajara Njoya, 47' Bonetti, 49' aut.

HELLAS VERONA: 98 Haland, 3 Ledri, 7 Sardu, 21 Miagkova (91' De Cao 28), 23 Rognoni, 25 Ambrosi, 27 Lotti, 29 Quazzico, 33 Casellato (53' Jelencic 14), 38 Arrigoni, 53 Imprezzabile.

A disposizione: 30 Keizer, 9 Marchiori, 13 Oliva, 15 Rizzioli, 17 Pasini, 26 Mancuso, 60 Horvat.

Allenatore: Veronica Brutti

INTER: 22 Durante; 2 Sønstevold, 14 Kathellen (29' Kristjánsdóttir 29), 19 Alborghetti, 13 Merlo (59' Landström 3); 21 Regazzoli, 18 Pandini, 27 Csiszàr (47' Santi 6); 10 Bonetti (59' M. Portales 17), 33 Njoya Ajara (75' Brustia 8), 7 Marinelli.

A disposizione: 12 Gilardi, 5 Karchouni, 9 Polli, 28 Passeri.

Allenatrice: Rita Guarino

Arbitro: Luca Angelucci (sez. Foligno)

Recupero: 1', 2'