Investcorp-Milan, salta ufficialmente tutto

Mohammed Al Ardhi, Executive Chairman di Investcorp ha ufficializzato la chiusura della trattativa con il Milan a causa di un mancato accordo con i rossoneri.

Come confermato infatti da molte testate, RedBird potrebbe diventare il nuovo proprietario del Milan, le firme sono previste a giorni.

Il passaggio fondamentale è stata la possibilità di Elliott di rimanere con una quota di minoranza in società.

We had discussions with Elliott about a potential investment in #AC Milan. As can be the case with premium deals, a commercial agreement wasn’t reached, and we have mutually decided to end talks. We wish AC Milan the best for next season and beyond