Mister Inzaghi preoccupato per la gara tra inter ed Empoli: "Dovremo fare una partita molto attenta"

Inter in campo alle 18:45 a San Siro contro l'Empoli nell'anticipo della 36ª giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi affronta i toscani nella terzultima sfida stagionale in campionato e anticipa al venerdì in virtù della finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì 11 maggio alle 21:00 allo Stadio Olimpico.

Alla vigilia del match Simone Inzaghi ha presentato così la sfida: "Mi aspetto una partita molto insidiosa perché l'Empoli è una squadra di qualità, che ha già centrato il proprio obiettivo. Dovremo fare una partita molto attenta perché ci confrontiamo con una squadra organizzata che verrà qui per fare la sua partita".