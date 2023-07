Luca Iotti è un nuovo difensore della Pro Sesto

Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Luca Iotti.

Iotti, nato a Cernusco sul Naviglio il 9 Novembre 1995, è un difensore centrale cresciuto nel Settore Giovanile del Milan, club con cui è sceso in campo 40 volte tra il Campionato di Primavera 1 e la Uefa Youth League.

Nella stagione 2016/2017, Iotti ha esordito in Lega Pro con la maglia dell’Olbia, raggiungendo nelle sua permanenza in Sardegna quota 77 presenze. Dopo l’esperienza in Sardegna, ha vestito le maglie di Teramo, FeralpiSalò, Ancona Matelica ed infine Mantova nella passata stagione. Il neo acquisto biancoceleste vanta complessivamente 170 presenze in Lega Pro.

Tanta esperienza in Lega Pro, ma anche 40 presenze con la Nazionale vestendo la maglia azzurra dell’Under 17,18, 19 e 20.

A Luca il benvenuto in casa Pro Sesto, con i migliori auguri per un’annata di grandi soddisfazioni!

(Comunicato Pro Sesto)