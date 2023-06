Stagione 2023/24: Jordan Pedrocchi vestirà la maglia del Magenta

Il Magenta sta cercando di rinforzare la sua squadra in vista dell’inizio della prossima stagione e dopo tanti acquisti, arrivano altrettante riconferme. Per la terza stagione consecutiva, Jordan Pedrocchi, nonché capitano della squadra, giocherà con i gialloblù:

STAGIONE 23/24

Quando ha iniziato a vestire la nostra maglia forse non eravamo completamente consapevoli della fortuna che avremmo avuto nel vederlo ogni domenica in campo. Mentalità vincente, umiltà da vendere per l'idolo dei grandi e piccoli Magentini. Non c'è bisogno di tante parole per annunciare il nostro capitano.

Signori e signore per la terza stagione insieme: Jordan Pedrocchi.

(Comunicato Magenta)