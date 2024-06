Inclusione attraverso il calcio: JPata porta speranza nel Carcere di Busto Arsizio

“Gli Influencer sportivi sono un mondo a parte. Giocano nella Goa7, Seven Sins, Youtuber League …Campionati dai nomi esotici che piacciono tanto ai ragazzini perché le partite sono brevi veloci ed il calcio è vissuto dal pubblico sul web più come un videogioco che come uno sport vero e proprio. Ogni giocatore ha un soprannome come “il professore “, “il rettore “, ecc.

Tra loro, JPata, Alessandro Patacchini, un ex Inter che nella Goa7 viene chiamato “Il Mago di Rozzano”, visto da molti come il miglior giocatore nel mondo del calcio su web.

Ma quando il Talent diventa persona e si fa portavoce di valori profondi come quelli del Progetto Play2Give le cose cambiano. Il calcio può contenere colori infiniti e quelli che ha abbracciato Alessandro sono quelli dell’inclusione.

Sabato 15 giugno, nella casa circondariale di Busto Arsizio, JPata ha intervistato Brian un detenuto di 20 anni che prima di giocare ha raccontato pezzi della sua vita dentro e fuori dal carcere.

Un documento unico che è stato pubblicato sul canale YouTube di JPata, grazie anche a Gianmarco Duina della cooperativa sociale Intrecci, mister della squadra dei detenuti e a Play2Give che dell’inclusione attraverso il calcio ne ha fatto una bandiera.”

(Comunicato Stampa)