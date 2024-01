Jürgen Klopp lascia il Liverpool: il futuro del tecnico è al Milan?

Notizie incredibili dall’estero: Jürgen Klopp la prossima stagione non sarà più allenatore del Liverpool, dopo nove stagioni passate con i Reds.

Il club ha dato la notizia con un comunicato di poche righe: “Jürgen Klopp ha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla carica di allenatore del Liverpool a fine stagione, dopo aver informato la proprietà del club della sua volontà di lasciare l'incarico in estate.”

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro dell’ex allenatore di Mainz e Borussia Dortmund, ma alcune fonti sono sicuri che il tecnico potrebbe approdare in Serie A.

Per esempio, il giornalista Tancredi Palmieri, si è espresso così su “X”:

“Allora.

La dico come la so, riporto solo la situazione.

Un mese fa, una persona dentro il mondo Milan, mi dice: “La proprietà pensa a 2 allenatori stranieri”.

Il secondo nome non ve lo dico, il primo mi dice: “Loro vorrebbero Klopp”.

E io: “Ma non va via”. E lui: “Va, vedrai””.

Allora.

La dico come la so, riporto solo la situazione.



Un mese fa, una persona dentro il mondo Milan, mi dice: “La proprietà pensa a 2 allenatori stranieri”.



Il secondo nome non ve lo dico, il primo mi dice: “Loro vorrebbero Klopp”.

E io: “Ma non va via”. E lui: “Va, vedrai” https://t.co/ujvrnqivT5