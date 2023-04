Juventus-Inter, la società nerazzurra si schiera a difesa di Lukaku: "Forza Rom, siamo con te!"

Il Derby d’Italia ha lasciato molto nervosismo e molta amarezza a causa delle brutte scene viste sugli spalti e in campo.

In particolar modo, i cori contro Lukaku fatti dalla curva della Juventus, che hanno di fatto acceso gli animi, di certo non sono passati inosservati tanto che la società bianconera non ha perso tempo a ribadire che punirà i responsabili.

I nerazzurri, invece, hanno espresso il loro parere e sostenuto Lukaku tramite un comunicato che riportiamo integralmente:

“Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia.

Vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Il calcio e lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche di valori chiari e condivisi, che nulla hanno a che fare con quanto visto ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-Inter.

Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, il nostro affetto e la nostra solidarietà a Romelu Lukaku, come il mondo del calcio sta facendo da più parti in queste ore.

Forza Rom, siamo con te!”