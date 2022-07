Mamadou Alfred Kone è un nuovo giocatore del Legnano

"Mamadou Alfred Kone è il secondo giocatore che farà parte del A.C. Legnano nella stagione 2022/2023.

Ivoriano, nativo di Adjamé, Kone è un giocatore in grado di agire su tutto il fronte d’attacco prediligendo partire sulla corsia di destra. Classe 1998, ha giocato in Lombardia nell’ultima stagione con la maglia della Folgore Caratese, collezionando 36 presenze tra campionato, coppa e playoff segnando 2 reti.

Sono 146, in totale, le presenze nel massimo campionato dilettantistico, con le stagioni più prolifiche vissute in Sardegna con la maglia del Latte Dolce (5 gol) e in Molise, con l’Olympic Agnonese, dove segna 8 gol in 24 partite giocate.

Giocatore che fa del suo dinamismo, del suo atletismo e della sua velocità i suoi punti di forza, sarà un elemento importante nella rosa del tecnico Alessio Palo."

(Comunicato Legnano)